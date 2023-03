Aizdomīgais medus: teju puse importētā medus Eiropā ir saistāma ar krāpniecību

Kā vēsta aģentūra “Euractiv”, Eiropas Savienība neražo pietiekami daudz medus, lai spētu apmierināt pieprasījumu pēc tā, tieši tādēļ 40% medus tiek importēti no trešajām valstīm. Tas Eiropas ražotājiem ir radījis būtiskus sarežģījumus, jo nereti medus imports, piemēram, no Ķīnas, ir krietni lētāks nekā vietējais ražojums, līdz ar to priekšroka tiek dota ievestajam medum.