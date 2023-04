Sankcionētās koksnes legalizēšanas shēmā parādās arī Latvijas uzņēmējs

Shēma ir vienkārša – koksnei no sankcionētajām valstīm tiek sarūpēti viltoti sertifikāti, kas liecina, ka tā ir no Kirgizstānas vai Kazahstānas. Par vairākiem uzņēmumiem, kas to piekopj, rakstījām šajā publikācijā. Toreiz arī stāstījām par lietuviešu uzņēmēju Sauļi Girči, kurš, nezinot, ka runā ar presi, vaļsirdīgi atklāja, ka kirgīzu granulas, ko viņš tirgo, patiesībā ražotas Baltkrievijā. Pēc tam, kad šī informācija tika publicēta un Girčim jautājumus sāka uzdot arī citi mediji, viņš intervijā Lietuvas radio atklāja, no kā tieši pircis koksni. “Kirgīzu” granulas viņam piegādājis Polijas uzņēmums PLRBL.