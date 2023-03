Arī "Citadele" paaugstinājusi termiņdepozītu likmes

Privātpersonām un juridiskām personām sešu mēnešu termiņdepozītiem likme eiro valūtā paaugstināta no 1% līdz 1,5%, deviņu mēnešu likme paaugstināta no 1,1% līdz 1,5%, savukārt gada un pusotra gada termiņdepozītu likmes palielinātas no 2% līdz 2,5%.