Daudzviet Latvijā samazināsies siltumenerģijas tarifi

No 1.aprīļa lietotājiem Olainē, Pārolaines, Jaunolaines un Stūnīšu ciemā tiks piemērots par 12% zemāks siltumenerģijas tarifs, un tas būs 110,58 eiro par MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties gan dabasgāzes, gan iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumam. Komersants daļu siltumenerģijas saražo pats, bet daļu iepērk no diviem ražotājiem - SIA "ETO" un AS "Olenergo".