Lielie Rietumu zīmoli pēc Krievijas pamešanas zaudējuši ap $‎2 miljardiem

Vēl 140 miljonus dolāru zaudējusi Francijas tirdzniecības ķēde “Decathlon”. Tāpat vairāk nekā 200 miljonus vērti zaudējumi ir luksusa segmenta tirgotājiem – Itālijas “Moncler” un Francijas “Hermes”. Būtiski zaudējumi var būt arī Japānas “Uniqlo”, kas pagaidām vēl nav paziņojusi par aiziešanu no Krievijas.

Tiek norādīts, ka pēc kara sākuma Ukrainā vairāk nekā 180 ārvalstu kompānijas ierobežoja savu darbību Krievijā, bet 15 kompānijas pilnībā pameta Krievijas tirgu. Puse no šīm kompānijām valsti pameta nevis iespējama reputācijas zaudējuma dēļ, bet gan loģistikas un valūtu kursu problēmu dēļ.

Daudziem aizgājušajiem zīmoliem Krievijas tirgus nav prioritārs, tādēļ tās ir spējušas aiziet no Krievijas tirgus, jo to peļņa no Krievijas bijusi 3-5%.