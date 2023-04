No investīciju krāpniekiem jāuzmanās pat tiem, kam nav uzkrājumu

Kā pasargāt sevi no krāpniekiem?

3) Lielākā daļa krāpniecisko zvanu Latvijas iedzīvotājiem ar aicinājumiem ieguldīt tiek veikti no ārvalstīm, un galvenokārt krāpnieki sarunājas krievu valodā. Zvani no ārvalstīm nozīmē sarežģītu krāpnieku notveršanas procesu, kas nereti var nozīmēt arī salīdzinoši ierobežotu iespēju atgūt izkrāptos finanšu līdzekļus. Vienlaikus Šmits atzīst, ka ne vienmēr krāpnieciskie zvani tiek veikti no ārvalstīm un zvanītājs runā svešvalodā – noziedznieki nereti izmanto Latvijas iedzīvotājus kā starpniekus savām krāpnieciskajām darbībām, tādējādi vieglāk iegūstot upura uzticību.