Iedomātais monopols uz Ķīnu

Makrona un fon der Leienas vizīte Ķīnā propagandas raidījumos tika apspriesta ārkārtīgi plaši. Vērotājam no malas varētu šķist, ka šim notikumam Krievija velta pārspīlētu un neadekvāti lielu uzmanību. Taču jāatceras, ka Ķīna ir vienīgais smagsvars globālajā politikā, kas vēl draudzējas ar Krieviju, un agresorvalstij ir ārkārtīgi svarīgi nezaudēt Ķīnas atbalstu. Tās ļaunākais murgs būtu Ķīnas novēršanās no Krievijas un ciešāka sadarbība ar Eiropu. Turklāt svarīgi bija arī pašmāju auditorijai nodot ziņu, ka varenā Ķīna dod priekšroku Krievijai un novēršas no Rietumiem. Tieši tādēļ tika rādīti kadri, kuros redzams, cik draudzīgi Ķīnas prezidents uzņēma Putinu, cik sev tuvu klāt sēdināja pretstatā tam, cik lielā attālumā no Sji sēdēja Eiropas līderi. Kremļa propagandisti, protams, sajūsminājās, ka Francijas prezidents pūlējās Sji pārliecināt sazvanīties ar Ukrainas prezidentu Zelenski, taču viņam tas nav izdevies. Tāpat krievu ideologi klāstīja, ka Ķīna karu Ukrainā saredz kā Krievijas un ASV sadursmi, tādēļ uzskata par nevajadzīgu runāt ar Zelenski.