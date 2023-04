Dienvidkorejā maksās 450 eiro mēnesī sociāli izolētiem jauniešiem

Apmēram 3,1% dienvidkorejiešu vecumā no 19 līdz 39 gadiem ir "nošķirti, vientuļi jaunieši ", kas definēti kā tādi, kas dzīvo "ierobežotā telpā, ir atvienoti no ārpasaules ilgāk par noteiktu laiku, un viņiem ir ievērojamas grūtības dzīvot normālu dzīvi," teikts ministrijas ziņojumā, atsaucoties uz Korejas Veselības un sociālo lietu institūtu.

Pēc aprēķiniem, tādu ir aptuveni 338 000 cilvēku visā valstī, no kuriem 40% sākuši izolēties jau pusaudža gados.

Tiek uzskatīts, ka to ietekmē dažādi faktori, tostarp finansiālas grūtības, garīgas slimības, ģimenes problēmas vai veselības problēmas. Pētījumā arī secināts, ka tiem jauniešiem, kuri jau agrā vecumā dažādu iemeslu dēļ izvairījušies no piedalīšanās sabiedriskajās norisēs, pēcāk ir ļoti grūti to pat mēģināt.