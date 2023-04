Kazāks: Pārmaiņas ekonomikā ir bijušas ļoti straujas, nenoteiktība joprojām ir augsta

"Pie tik straujām pārmaiņām ir iespējams, ka atsevišķos ekonomikas segmentos veidojas riska "kabatas" - ir jābūt uzmanīgiem, jāseko situācijai un, ja ir nepieciešams, jāiejaucas, lai riskus mazinātu. Tādēļ nevar arī pateikt, ka nekādu saasinājumu un svārstību brīžu nebūs, jo dzīve ir dzīve. Tajā pašā laikā es uzsvēršu, ka Eiropa no 2008.gada finanšu krīzes ir daudz mācījusies un daudzas lietas ir mainītas un uzlabotas. Mēs redzam pavisam citu uzraudzības mehānismu, banku uzraudzība ir krietni piesardzīgāka. Līdz ar to institucionāli Eiropas banku un finanšu sistēma ir krietni spēcīgāka, banku kapitāls ir daudz lielāks, likviditāte ir pieejama. Un galu galā Eiropas Centrālās bankas (ECB) rokās ir instrumenti, lai problēmsituācijas palīdzētu atrisināt. Tādēļ nudien nav pamata tagadējo turbulenci finanšu tirgos saistīt ar to, kas notika 2008.gadā. Šī nav Eiropas banku krīze," sacīja Kazāks .