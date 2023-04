Rīgas ostā ražo konstrukcijas tiltiem, ostām un civilajām būvēm visā Eiropā

Arī viens no top 5 Latvijas eksportējošajiem būvniecības un ražošanas uzņēmumiem – AS “BMGS”, ir izvietojis savu ražotni Rīgas ostas teritorijā. AS “BMGS” ir viens no vadošajiem būvniecības uzņēmumiem ar vairāk nekā 70 gadu darbības pieredzi, kas specializējas ne tikai sarežģītu hidrotehnisko un civilo būvju celtniecībā, bet arī ražo augstas kvalitātes tērauda konstrukcijas, saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas un transportbetonu jebkuru veidu būvkonstrukcijām.