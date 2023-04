"Latvenergo" ieņēmumi pērn pieauga par 72,9%

Koncerna vadības vērtējumā, ir pavadīts intensīvs un sarežģīts gads, veidojot ilgtspējīgus pamatus koncerna attīstībai, Latvijas energoneatkarībai un neatgriezeniskai pārejai no fosilā kurināmā uz pašmāju atjaunīgo energoresursu izmantošanu.

Pērn koncerna elektroenerģijas ražošanas bilancē ir sasniegts viens no vēsturiski augstākajiem atjaunīgās elektroenerģijas rādītājiem - 70% no kopumā saražotajām 3822 gigavatstundām (GWh). Koncerns ir par 8% palielinājis elektroenerģijas klientu skaitu, dubultojot klientu skaitu ārpus Latvijas.

Vērtējot pagājušā gada rezultātus, "Latvenergo" vadība uzsver, ka pagājušais gads ir bijis pagrieziena gads, kad pēc 24.februāra daudz resursu tika veltīts enerģiskām darbībām, lai izveidotu ilgtspējīgus pamatus turpmākai koncerna attīstībai, Latvijas energoneatkarībai un neatgriezeniskai pārejai no fosilā kurināmā uz pašmāju atjaunīgo energoresursu izmantošanu.

Līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā 2022.gadā Eiropa pakāpeniski atteicās no Krievijas gāzes, kas ietekmēja ne vien dabasgāzes, bet arī citu energoresursu piegādes, veicinot to cenu kāpumu. 2022.gadā "Nord Pool" sistēmas elektroenerģijas vidējā cena bija 2,2 reizes augstāka un sasniedza 136 eiro par megavatstundu (MWh). Tas notika, ņemot vērā, ka dabasgāzes cena 2022.gadā bija gandrīz trīs reizes augstāka, pārsniedzot 132 eiro par MWh. Latvijā elektroenerģijas cena pieauga 2,5 reizes. Savukārt emisiju kvotu vidējā cena bija 81 eiro par tonnu, kas ir par 53% augstāka nekā 2021.gadā. "Latvenergo" kopš 2022.gada 24.februāra ir pārtraucis dabasgāzes iegādes no Krievijas.