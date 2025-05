KP: Arī nelielu un lokālu uzņēmumu apvienošanās var radīt konkurences izzušanu

Kompānija reģistrēta 2003.gadā, un tās pamatkapitāls ir 25 000 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. "Sentor Farm aptiekas" ietilpst AS "Repharm" koncernā, kas savukārt pieder AS "AB City".

"Repharm" koncernā ietilpst arī "Recipe Plus", AS "Veselības centru apvienība", SIA "Centrālā laboratorija" un citi uzņēmumi. Tajā pašā laikā "AB City" pieder arī zāļu ražotājs AS "Olpha", kurai savukārt pieder augu valsts ārstniecisko līdzekļu ražotāja AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", SIA "Tonus Elast", SIA "Silvanols" un citi izņēmumi.