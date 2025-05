Elektroenerģijas vidējā cena Baltijā aprīlī kritusies, taču pieaugušas cenas svārstības

Uzņēmumā skaidro, ka Latvija izcēlusies kā dārgākā no Baltijas valstīm - cena vidēji bijusi gandrīz par četriem eiro par MWh augstāka nekā Igaunijā un par trim eiro par MWh augstāka nekā Lietuvā. Cenu atšķirību noteica ierobežota lētā pārrobežu elektroenerģijas plūsma un ļoti zemā hidroenerģijas ieguve Latvijā.

Ierasts, ka hidroenerģijas ražošana aprīlī regulāri ir pārsniegusi Latvijas kopējo elektroenerģijas patēriņu - 2023.gada aprīlī tā sedza 178% no pieprasījuma, bet 2024.gada aprīlī - 128%. Savukārt šogad hidroenerģija nodrošināja tikai 43% no valsts kopējā pieprasījuma un 11% no Baltijas reģiona pieprasījuma.