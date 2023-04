Ideālākie vīri. Ko par to čukst zvaigznāji?

Svari mēdz mētāties no vienas puses uz otru - tas attiecas uz gandrīz visiem viņu dzīves aspektiem. Viņi to visu dara tikai tāpēc, lai pārliecinātos, ka viss tiek izdarīts pareizi. Tas pats attiecas uz partnera izvēli. Kad viņi izvēlas apprecēt savu otro pusīti, viņi par viņu rūpēsies, mīlēs un palīdzēs vienmēr. Bēgt no grūtībām nav Svaru vīriešiem raksturīgi.