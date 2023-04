"Northway" klīnikā iespēja uzveikt neauglību ir katram

Kā sagatavoties medicīniskajai apaugļošanai?

Sagatavošanās process medicīniskajai apaugļošanai sākas jau pirmajā tikšanās reizē ar ārstu. “Lai pirmā tikšanās ar ārstu reproduktologu būtu pēc iespējas produktīvāka, mēs iesakām pārim paņemt līdzi iepriekš veiktos izmeklējumus – asins analīzes, pēcoperācijas izrakstus un citus izmeklējumu rezultātus. Pirms vizītes iesakām pārdomāt un pierakstīt jautājumus, jo satraukuma brīdī var aizmirst pajautāt ārstam ko svarīgu,” saka ginekoloģe reproduktoloģe. Viņa skaidro, ka, plānojot grūtniecību, nepieciešams izvērtēt savu vispārējo veselības stāvokli un imunitāti, lai to uzlabotu vēl pirms bērniņa ieņemšanas. Tādēļ būtu ieteicams doties pie sava ģimenes ārsta un veikt pilnu asinsainu, pārliecināties par vitamīnu pietiekamību organismā, it īpaši D3 vitamīna un dzelzs daudzumu, noteikt hemoglobīna līmeni, kā arī pārbaudīt vairogdziedzeri. Svarīgi arī izslēgt tādus riskus kā hepatīts B un C, AIDS, kā arī noskaidrot imunitāti pret masaliņām. Jāatceras, ka reizi gadā jāveic plaušu rentgens jeb fluorogramma, lai pārliecinātos par plaušu veselību. Vīrietim būtu jāveic visas tās pašas vispārējās veselības pārbaudes, kas sievietei. Derētu ieskatīties arī savā vakcinācijas pasē un konsultēties ar ģimenes ārstu par nepieciešamajām vakcīnām. Trīs mēnešus pirms bērniņa ieņemšanas ieteicams sākt lietot folijskābi, lai novērstu nervu caurulīšu defektu un nodrošinātu nepieciešamo augļa attīstību. Vēl būtu jāatmet kaitīgie ieradumi, ja tādi ir. Abiem būtu jāatsakās no alkohola un smēķēšanas (gan aktīvās, gan jāizvairās no pasīvās), jo šīs vielas būtiski ietekmē dzimumšūnu kvalitāti.