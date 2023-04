"Pasažieru vilciena" padomē iecelts Paeglītis

No 2018. līdz 2023.gadam Paeglītis bija RAKUS valdes priekšsēdētājs, beet pirms tam - no 2008. līdz 2018.gadam - viņš bija Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) valdes loceklis. No 1994. līdz 2008.gadam Paeglītis CSDD ieņēma dažādus amatus.