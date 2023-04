Krievijas kuģubūve "iet pa burbuli" ārvalstīs ražoto komponentu trūkuma dēļ

"Zvezda" pasūtījumu portfelī, kura galvenais klients ir "Rosņeft", ir vairāk nekā 50 kuģu. WSJ skaidro, ka ievērojama daļa to būvēšanai paredzēto komponentu bija uzkrāta pirms sankciju noteikšanas, taču tās tika uzstādītas ar Dienvidkorejas partneru palīdzību. Un viņi ir pārtraukuši sadarbību ar Krieviju.

Jāatgādina, ka Krievijas rūpniecības un tirdzniecības ministrs Deniss Manturovs šā gada februārī uzdeva amatpersonām un OSK sākt darbu pie valsts programmas izveides dzinēju būves atbalstam. Krievijā lielas ietilpības kuģiem nav dzinēju, un to nepieciešamība ir desmitiem gadā, toreiz paziņoja OSK. Tāpat tika norādīts, ka to izstrāde var izmaksāt vairāk nekā 100 miljardus rubļu, turklāt tam nepieciešami aptuveni 10 gadi. Manturovs tam solīja 110 miljardus rubļu līdz 2025. gadam.

Taču jautājums ir, kur ņemt šo naudu. Kopējie izdevumi valsts ekonomikas atbalstam 2023.gada budžetā ir 567 miljardi rubļu (6,2 miljardi eiro), bet budžeta deficīts pirmajā ceturksnī sasniedza 2,4 triljonus rubļu (26,7 miljardus eiro). 2022. gadā valdība iekļāva kuģubūvi to nozaru skaitā, kurām steidzami jānodrošina neatkarība no importa: jo īpaši tām vajadzētu piekļūt jaunām koncesijas finansējuma programmām.

To, ka kuģubūves sektorā ir problēmas, apliecinājis arī Krievijas Bankas Tālo Austrumu departaments. "The Moscow Times" norāda, ka tā ziņojumā, piemēram, minēts, ka "liela kuģu būvētava joprojām kavē kuģu pabeigšanu, jo Krievijā trūkst aprīkojuma analogu, kā arī jāvienojas ar klientu par iespēju izmantot citu valstu komponentu analogus. (...) Liela kuģu būvētava Primorskas apgabalā saskārās ar grūtībām piegādāt plašu komponentu klāstu no Eiropas, meklēja jaunas loģistikas shēmas."