Tiešraide ⟩ "Gada preču zīme 2022” apbalvošanas ceremonija

Iepriekšējos gados apbalvojumu ir saņēmuši: AS VALMIERAS PIENS, AS “Rīgas piena kombināts”, SIA “Zekants”, SIA “Labie koki”, Latvijas Nacionālā opera un balets, SIA “Manilla”, SIA “MILZU!”, Jelgavas novada pašvaldība, SIA “Enogam” (“Gada preču zīme – Latvijai”), SIA GAMMA, AS “SAF Tehnika”, “AS PRINTFUL LATVIA”, Mārtiņš Barkāns (SIA “Abavas dārzi”), SIA “Rāmkalni”, SIA “Marine Insurance Services”, SIA “Latvijas Piens”, SIA “Lattelecom”, AS “Spodrība” (“Gada preču zīme – pasaulei”).