Video un foto ⟩ Ērtāks darbs mediķiem, ātrāka palīdzība pacientiem – NMPD iegādājas 110 jaunus operatīvos auto

Viens no lielākajiem ieguvumiem transportlīdzekļos ir visām mūsdienu drošības prasībām atbilstošie jaunākās paaudzes IT risinājumi. Tie nepieciešami operatīvajā darbā izsaukumu izpildē, datu un informācijas apmaiņā starp brigādēm un Operatīvo vadības centru, kā arī saziņā ar slimnīcām un citiem operatīvajiem dienestiem. Tāpat tehnoloģijas atļauj attālinātu konsultāciju un dzīvībai svarīgu rādītāju nosūtīšanu no NMPD mašīnas Operatīvās vadības centra ārstiem, lai īpaši sarežģītās situācijās saņemtu padomu un palīdzību pacienta aprūpē. Būtiski uzlabota arī navigācijas iespēja - brigāde tagad burtiski acumirklī, piespiežot vienu pogu, redz precīzāko un ātrāko maršrutu, kā nokļūt adresē.