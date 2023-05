Krāpnieki latvija.lv vārdā izsūta maldinošas īsziņas

Pēc aptaujas datiem, 30% no apkrāptajiem ir zaudējuši līdz 50 eiro, savukārt 22% no aptaujātiem kiberkrāpnieku viltību dēļ ir zaudējuši vairāk nekā 500 eiro. Tajā pašā laikā 18% upuru ir izkrāpti no 51 eiro līdz 100 eiro, bet katra desmitā krāpnieku upura zaudējums mērāms no 101 eiro līdz 200 eiro.