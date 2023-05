Par ko liecina ECB lēmums par bāzes procentlikmes palielināšanu līdz 3,75%?

50 tūkstošu eiro kredītam šāds likmju kāpums nepilna gada laikā procentu maksājumus gadā sadārdzinājis par aptuveni 1900 eiro (gandrīz 160 eiro mēnesī). Pozitīvā ziņa ir tā, ka šobrīd tirgus dalībnieki no ECB gaida vēl maksimums pāris 25 bāzes punktu paaugstinājumus (viedoklis, protams, var strauji mainīties, mainoties ekonomikas datiem), bet no ASV FRS gaida pauzes ieturēšanu. ASV sakarā jau daudz biežāk notiek diskusijas par iespējamo procentu likmju pazemināšanu nākamajā gadā. Jāatzīmē, ka kreditēšanas sfērā, kas ir būtiska ekonomikas izaugsmes sastāvdaļa, ASV situācija krietni atšķiras no eiro zonas sakarā ar nesenajiem bankrotiem ASV banku sektorā, kuri bremzēs kreditēšanu ASV, jo īpaši riskantākajos ekonomikas segmentos un mazo un vidējo uzņēmumu segmentā.