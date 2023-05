Tumsa vairs nav šķērslis! Uzņem profesionālus attēlus ar jauno Huawei P60 Pro

Nav noslēpums, ka digitālajā laikmetā laikam un ātrumam ir izšķiroša nozīme – mums jāspēj zibenīgi pieņemt lēmumus un pieslēgties svarīgiem zvaniem vai darba sapulcēm neatkarīgi no atrašanās vietas. Tā kā tālrunis ir kļuvis par neatņemamu mūsu ikdienas sabiedroto, bez kura nedodamies ārpus mājām, ilgstošs akumulatora darbības laiks un ātrās uzlādes iespēja ir gandrīz vai obligāta prasība, nevis iegriba. Huawei P60 Pro ir parūpējies par to, lai mēs neko nevarētu nokavēt – tālrunim ir 4815 mAh ietilpības akumulators, turklāt, pateicoties Turbo režīmam, to var uzlādēt līdz 50% vien 10 minūšu laikā, ievērojami ietaupot tik dārgo laiku.