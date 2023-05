Valsts kase: Latvijas vispārējās valdības parāds - joprojām viens no zemākajiem ES

Papildus finanšu tirgos veiktajiem aizņēmumiem Latvija 2020. un 2021.gadā izmantoja finansiāli izdevīgas aizņemšanās iespējas no Eiropas Komisijas, SURE finanšu instrumenta ietvaros piesaistot finansējumu 305,2 miljonu eiro apmērā. 2022.gadā, saglabājoties izdevīgiem finanšu nosacījumiem, Latvija trešo reizi izmantoja Eiropas Komisijas SURE instrumentu, piesaistot aizņēmumu 167 miljonu eiro apmērā uz 15 gadiem ar fiksētu procentu likmi 2,75% gadā.