Varēs ērti sekot līdzi Saeimas aktuālajiem likumprojektiem

Sadaļā iekļauti likumprojekti no to iesniegšanas brīža parlamentā līdz to izsludināšanai vai noraidīšanai. Likumprojektu kartītēs viegli pārskatāmā veidā ir atspoguļota informācija par likumprojektu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā, nodošanu atbildīgajai komisijai un izskatīšanas gaitu Saeimā.