Bite: šobrīd nav neviena iemesla, kāpēc jāturpina augt pārtikas cenām

Strādājot 46 valstīs, neredzu nevienu piemēru, kurā pārtikas nozarē varētu būt mazumtirdzniecības uzcenojums varētu būt tīklā no 100% līdz 300% atsevišķām precēm. Un tā šeit ir ikdiena," sašutumu pauda LDDK prezidents.

Liela daļa ražotāju strādā tikai uz vietējo tirgu, un ar to arī saistīta vēlme uzturēt augstās cenas. "Pirmkārt, mums ir ļoti daudz uzņēmumu, kas strādā uz vietējo tirgu kā ražotāji. Līdz ar to viņiem nav iespējas lielākos apjomos strādāt, tirgot, eksportēt un līdz ar to viņiem ir jānotur pietiekami augsta cena. Viņi līdz pēdējam turēsies pie augstām cenām, kaut vai izejvielas [cenas] jau sen ir zemākas," skaidroja Bite.