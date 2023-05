"airBaltic" pasažieri varēs iegādāties ilgtspējīgu aviācijas degvielu

Sākot ar 24. maiju, ikviens pasažieris varēs sniegt savu ieguldījumu ilgtspējīgas nākotnes veidošanā un brīvprātīgi pasūtīt nelielu daļu – aptuveni vienu kilogramu – SAF. To varēs pasūtīt kopā ar lidojuma rezervāciju mājaslapā. Atkarībā no lidojuma klases SAF maksās, sākot no EUR 2,99 vienam pasažierim par katru lidojumu. Ja rezervācijā ir vairāki pasažieri un/vai lidojumi (tostarp savienotie lidojumi), SAF iegāde būs piemērota katram lidojumam un katram pasažierim.