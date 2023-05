Nauda runā ⟩ Latviešu uzņēmēji atklātā sarunā pastāsta par ēnu ekonomikas aizkulisēm

Otrdien, 30. maijā norisināsies Ēnu ekonomikas konference, kurā tiks prezentēti jaunākie dati par ēnu ekonomikas apjomu Latvijā. Esot tālāk no šī fenomena, ir nepieciešams runāt par to, kādēļ ēnu ekonomikas apjoms nemazinās. Tieši tāpēc raidījumā “Nauda runā” viesojās divi latviešu uzņēmēji – Jānis (vārds mainīts) no būvniecības nozares un Anna (vārds mainīts) no tūrisma nozares.