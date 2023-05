Pēdējā nedēļa pirms prezidenta vēlēšanām nevieš skaidrību par iznākumu

Pinto pēdējās nedēļās biežāk nekā sarunās ar Saeimas politiķiem sastopama braucienos pa Latvijas reģioniem vai dažādos piketos. Kandidāte gan apgalvo, ka par nākamgad gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām šobrīd nedomā, un noliedz, ka viņas dalība cīņā par valsts galvas amatu esot vien formāla: “Es esmu atvērta un aktīvi tiekos arī ar politiskajām partijām, ar frakcijām, lai skaidrotu savu redzējumu. Bet man ir būtisks arī šis vēstījums, ko es nesu, ka mūsu politika ir pārāk atrauta no cilvēkiem un Valsts prezidentam it īpaši ir uzdevums strādāt daudz ciešāk ar sabiedrību, kā tas līdz šim ir bijis darīts. Un tā vietā, lai par to runātu no Rīgas gaiteņiem, es arī ar savu rīcību apliecinu, dodoties tikties reģionos ar jauniešiem, ar uzņēmējiem, ar mediju pārstāvjiem, ar dažādām sabiedrības grupām.”