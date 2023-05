Ukraina pieliks punktu Maskavas despotijas vēsturei, paziņo Zelenskis

Viņš sacīja, ka naktī uz svētdienu noticis viens no lielākajiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainai ar Irānā ražotajiem trieciendroniem "Shahed", turklāt lielākā daļa no tiem raidīti uz mērķiem Kijivā un tās apgabalā. Pēc Ukrainas Bruņoto spēku sniegtās informācijas, Ukrainai uzbrukts ar 59 droniem "Shahed", taču pretgaisa aizsardzība notriekusi 58 no tiem.