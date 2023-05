Sakaru tīkla noslodze pie Brīvības pieminekļa - lielāka nekā Jaunā gada svinībās

"Tā kā Brīvības pieminekļa apkārtnē bija pulcējies ļoti liels skaits hokeja izlases atbalstītāju un daudz no tiem vēlējās pieslēgties televīzijas tiešraidei, kā arī aktīvi izmantoja sociālos tīklus, lai dalītos ar emocijām, mobilā sakaru tīkls noslodze bija ļoti liela," sacīja Fīrmanis.

LETA jau ziņoja, ka pirmdien bija traucēta Latvijas Televīzijas (LTV) tiešraide no Latvijas hokeja izlases sagaidīšanas no Pasaules čempionāta hokejā, un netika saņemts signāls no Brīvības pieminekļa.