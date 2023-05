CSDD komentē rosinājumu par retāku tehnisko apskašu ieviešanu Latvijā

CSDD atzīmēja, ka tehniskā apskate ir viens no būtiskākajiem satiksmes drošības stūrakmeņiem, kas nodrošina, ka ceļu satiksmē piedalās tikai pārbaudīti, droši un videi draudzīgi transportlīdzekļi.

Tāpat CSDD pārstāvji uzsvēra, ka nereti tiek piemirsts, ka transportlīdzeklis ir paaugstinātas bīstamības objekts, par kura tehnisko stāvokli ir jārūpējas. Statistikas dati liecina, ka ne visi transportlīdzekļu īpašnieki un vadītāji pienācīgi to ievēro, jo ar pirmo reizi tehnisko apskati neiziet 40% no visiem transportlīdzekļiem. Vēl bīstamāks apstāklis ir tajā, ka ik dienu vidēji 23 transportlīdzekļiem tiek aizliegta turpmāka dalība ceļu satiksmē un vidēji 62% gadījumu no tiem tiek konstatētas nopietnas problēmas bremžu sistēmā.