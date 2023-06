Aicina pievērst uzmanību bērnu drošībai internetā

Kā norāda "Drossinternets.lv" vadītāja Maija Katkovska, katram pusaudzim ir jāzina - ja viņu internetā uzrunā pieaugušais, kurš pauž privātus komplimentus par izskatu, izsaka seksuāla rakstura piedāvājumus, atsūta pieaugušo vai citu bērnu kailfoto, pieprasa, lai pretī tiek nosūtīts kailfoto, par to nekavējoties ir jāinformē kāds no pieaugušajiem - kāds no vecākiem vai cita uzticības persona.