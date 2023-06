Kāda kādreiz bija Lemberga nostāja par iestāšanos NATO un ko viņš stāsta tagad?

16. aprīlī viņš savu nostāju pauda arī Krievijas valsts televīzijas Pirmajā kanālā: “Kāds amerikāņu karavīrs var uzlaist raķeti Pleskavai vai Maskavai un tas būs izdarīts no Latvijas teritorijas bez Latvijas ziņas, jo komandieri ir amerikāņi. Un atbildes trieciens var sekot vai sekos pa Latvijas Republikas teritoriju.” Viņš arī norādījis, ka Latvijai esot līgums ar ASV, ka noziegumus, kurus izdara ASV karavīri, nevar iztiesāt Latvijā, bet tikai Amerikā. “Tāpēc sveša karaspēka uzrašanos Latvijā uzskatu par ārkārtīgi bīstamu. Kas okupēja Gibraltāru? NATO valstis, Lielbritānija. Kas okupēja Kipru? NATO valsts Turcija. Tā kā praksē Eiropā lielāka bīstamība nāk no NATO dalībvalstīm, nekā no citām valstīm. Tā ir prakse,” teica Lembergs. Tolaik medijos plaši izskanēja kritiski viedokļi par Lemberga izteikumiem. Līdz ar to Lemberga nostāja par Latvijas dalību NATO savulaik tiešām bija citāda.