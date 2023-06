"Kur ir tavs vīrieša ego??" Investīciju krāpnieki veikli apstrādā upurus

Vienlaikus jāatzīmē, ka arvien biežāk par finanšu noziegumu upuriem kļūst reģionu iedzīvotāji. Valsts policijas dati liecina, ja vēl 2018. gadā 66% krāpšanu un to mēģinājumu reģistrēti Rīgā, tad šogad vien 35%. Savukārt, piemēram, Latgalē reģistrēto krāpšanu un to mēģinājumu apjoms audzis no 10% 2018. gadā līdz 21% šajā gadā. Liels pieaugums piecos gados noticis arī Vidzemē - no 5% līdz 13% gadījumu šogad.