Banku analītiķi: straujākais inflācijas kāpums ir beidzies, bet cenu kritums nav gaidāms

Jūnijā un turpmākajos mēnešos vajadzētu ieraudzīt jau pozitīvākas tendences, kur enerģijas tarifu samazinājumi būtiskāk pasteidzinās inflācijas kritumu, prognozē Gašpuitis. Viņaprāt, uz vasaras laiku enerģijas cenu jautājums pieklusīs, bet neizzudīs un no jauna pieņemsies spēkā uz vasaras beigām, kad iezīmēsies apkures sezonas apvāršņi.

Veidojošais sausums no jauna rada potenciālus izaicinājumus elektroenerģijas tirgū, norāda Gašpuitis. Gāzes un naftas cenu jautājums aktualizēsies uz vasaras beigām, tomēr bez tāda stresa kā pērn, jo ir pietiekami daudz laika, lai piepildītu Eiropas gāzes krātuves. Gašpuitis skaidro, ka līdz šim vājais globālais pieprasījums ir ļāvis cenām normalizēties, šī tendence varētu būt noslēgusies. Līdz ar to tuvākajos mēnešos uzmanības centrā būs pārtikas cenu jautājums, kas ir iedzīvotāju jutīgākā tēriņu sadaļa, un no kuras lielā mērā veidojas arī inflācijas uztvere.