Ilgtspējīga ieguldīšana – kā tai līdz šim ir klājies?

Jāatzīmē gan, ka finanšu tirgos vispopulārākais ESG integrācijas veids ir izslēgšana. Prakse rāda, ka visbiežāk tiek atfiltrēti 5% līdz 75% no visiem uzņēmumiem tirgū vai indeksā, atkarībā no tā, cik lielu ilgtspējības pakāpi izvēlās investors. Pārējos emitentos tad attiecīgi tiek ieguldīts, un tie tiek uzskatīti par ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Katru gadu šādu ieguldījumu apmērs pieaug, bet Eiropā, pēc tirgus dalībnieku vārdiem, praktiski visa jaunā nauda ieplūst ilgtspējīgās investīcijās. Ja aplūkojam Eiropas ETF tirgu, tad šobrīd jau katrs trešais ETF ņem vērā ilgtspējības faktorus: no 1900 UCITS ETF jau 600 ir ar ESG filtriem. Savukārt parastie fondi (ne ETF) vēl tikai steidzās nomainīt mandātu uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem.