Video ⟩ Latvenergo grib ziedot vairāk nekā pusmiljonu eiro, atļauju tam nesaņem

Procesa ietvaros gan apsvērta iespēja arī pārdalīt Dziesmu svētku trūkstošos līdzekļus no neparedzēto gadījumu budžeta, lai nebūtu jāizdara izņēmumi attiecībā uz ziedošanu. Taču tas izrādījies neiespējami. “Mēs bijām spiesti konstatēt, ka attiecīgā biedrība, kas ir parastais šādu ziedojumu saņēmējs, jau rēķinājusies ar šādu ziedojumu. Un tā teikt uzņēmusies zināmā mērā saistības jau ir. Nu lūk, šajā situācijā es vienkārši piekritu, ka to daļu, kas attiecas uz Dziesmu svētkiem, es esmu gatavs atbalstīt, un par to attiecīgi tātad Kultūras ministrija virzīs ziņojumu uz valdības sēdi, un tad skatīsimies, kas tajā ziņojumā būs iekšā un ja es dabūšu valdības rīkojumu, ka es viņu varu parakstīt, tad tas tā notiks,” saka Ašerādens.