Vienu lietu NASA tomēr noviltoja "Apollo 11" misijas sakarā

Mazā tuksneša pilsētiņā vairāki desmiti cilvēku pēkšņi sasirgst un nomirst no noslēpumainas slimības. Infekcijas izraisītājs ir atceļojis no kosmosa. Pret to nav zāļu, un ASV valdībai ātri jāizdomā, kā sērgu ierobežot, lai tā neiznīcinātu cilvēci.