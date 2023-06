FOTO ⟩ Iedvesmojošas personības un sporta leģendas: aizvadīta "Personības akadēmijas" pirmā diena

Antras Gulbes vadībā dalībnieki iepazinās ar Olimpisko spēļu vēsturi un Latvijas olimpiešiem. Diena noslēdzās ar kino, skatoties režisora Matīsa Spailes filmu “Mūsējie”, pēc kuras bija iespēja uzdot jautājumus režisoram. Pateicamies par sveicienu un iedvesmas vārdiem nometnes dalībniekiem arī vienam no filmas varoņiem, olimpietim, daiļslidotājam Denisam Vasiļjevam!

“Personības akadēmijas” nometne, ko organizē Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) projekta “Sporto visa klase” ietvaros, notiek jau otro gadu Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā no 11. līdz 18. jūnijam un pulcē 60 aktīvākos un motivētākos jauniešus vecumā no 11 līdz 13 gadiem no 20 dažādām Latvijas skolām.