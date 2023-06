Lāriņš prognozē, ka ECB jūlijā varētu paaugstināt procentu likmes

Pēc viņa teiktā, tirgus skrien pa priekšu centrālās bankas lēmumiem un daļa no 15.jūnijā veiktā procentu likmju paaugstinājuma jau ir ierēķināta garāko termiņu procentu likmēs. Ņemot vērā to, ka eiro tirgū joprojām vērojams naudas pārpalikums, īsāko termiņu procentu likmes vairāk skatās uz to, kurp dodas ECB depozītu procentu likme. Par naudas pārpalikumu liecina ECB statistika, skaidro Lāriņš, piebilstot, ka ECB 15.jūnijā ziņoja, ka, izmantojot vienas dienas aizņemšanās iespēju, tirgus dalībnieki aizņēmušies 120 miljonus eiro, bet depozītos izvietojuši 4,14 miljardus eiro. Aptuveni šāda attiecība saglabājas jau ilgu laiku.