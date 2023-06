Atvēri saiti "Google" meklējumos? Tev, iespējams, pienākas kompensācija

Ikvienam, kurš atvēris kādu “Google” meklējuma rezultāta saiti laika posmā no 2006. gada oktobra līdz 2013. gada septembrim, pienākas daļa no 23 miljonus dolāru vērtas kompensācijas, ko tehnoloģiju gigants piekritis samaksāt, lai panāktu izlīgumu tiesas prāvā, vēsta “The New York Times”.