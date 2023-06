Rīgā atrodas līdz šim nezināms Krievijas miljardieru Rotenbergu īpašums

Un tas nebija Rotenbergs, kurš līdzīgi citiem bagātajiem kūrorta viesiem ieradās paslēpot nedēļas nogalē. Tajā tika manīta jauna sieviete ar vīrieti un bērnu, kurā vietējie atpazina Putina vecāko meitu Mariju Voroncovu un viņas toreizējo partneri Joritu Fāsenu (Jorrit Faassen). Mūsu kolēģi no Paper Trail Media and Der Standard vairākas dienas pavadīja kūrortā, runājot ar kaimiņiem. Divi no viņiem atzina, ka redzējuši villā viesojamies arī Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, bet neviens no mazās un slēgtās vides cilvēkiem nebija gatavs runāt ar savu vārdu.