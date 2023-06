Kāpēc vecākiem būtu jāatvainojas bērniem?

"Vēlams, lai ģimenē būtu zināmi noteikumi, kuri pasaka, kas ir pieļaujams un kas ne. Piemēram, noruna, ka katrs savus netīros traukus nomazgā pats, noliek netīrās drēbes vietā un neapsaukājas. Ja vecāki neievēro kādu no ģimenes noteikumiem, būtu vēlams atvainoties bērnam, piemēram, par to, ka nav nolikuši vietā savas mantas," norāda Rimi Bērniem eksperte. Ja vecāki ir pārkāpuši kādu no kopīgajām norunām, ir vietā atvainoties un izteikt cerību vai solījumu, ka labosies.