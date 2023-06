Bērnu drošība: ieteikumi līgošanai un vasarai

Runājot par applaucēšanos ar ēdienu vai dzērienu, mediķis atgādina, ka visbiežāk traumas rodas, ja bērns tos uzlej sev virsū. "Jāatceras, ka taukains, eļļains šķidrums noteikti radīs lielāku bojājumu nekā, piemēram, karsta tēja, jo eļļains šķidrums pielipina apģērbu pie bojātās ādas virsmas. Šādos gadījumos uzreiz vajadzētu atbrīvot cietušo no apģērba, kamēr tas nav pielipis," skaidro J. Upenieks. Taču, ja apģērbs pielipis, nekādā gadījumā neraut nost! Cietusī vieta jāmitrina ar vēsu ūdeni un dzesēšanas laikā jāmēģina to novilkt.

Kā vēl tiek gūti apdegumi no grila? Piemēram, vecāki uztic bērniem darboties ap grilu, aizmirstot pateikt, ka uguns liesmās nevajadzētu liet degšķidrumu. Ja pudele ir pustukša, tajā uzkrājas degšķidruma tvaiki un saskarē ar liesmu pudele var eksplodēt. Šādi apdegumi ir ļoti bīstami, jo aizdegas drēbes un var gūt dziļus bojājumus, kas ir ilgi jāārstē, atstājot rētas uz visu mūžu. Ir tā saucamie zemie jeb grīdas grili, ko bērni, skraidot un dauzoties, mēdz apgāzt vai arī uz tiem uzkrist. Tāpēc bērnu rotaļas jāorganizē tālāk no grilēšanas vai ugunskura vietas. Tāpat jāatgādina, ka degšķidruma pudelēm nebūtu jāatrodas pie viesību galda redzamā vietā, jo to ar dzēriena pudelēm var sajaukt ne tikai bērni.