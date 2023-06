Lidostas pārstāve: Aviobiļešu cenas pieaug visā pasaulē

Aizpagājušajā nedēļā lidsabiedrība "Wizz Air" nāca klajā ar paziņojumu, ka rudenī plāno slēgt savu priekšpēdējo maršrutu no Rīgas. Saskaņā ar 15. jūnija datiem “Wizz Air” Rīgas lidostā ieņem aptuveni 4% no pasažieru pārvadājumu tirgus, kas to padara par trešo lielāko aviosabiedrību lidostā "Rīga". Ko “Wizz Air” pakāpeniskā aiziešana no Rīgas nozīmē pasažieriem, komentē lidostas pārstāve.