Bēdz no bitēm? Nekādā gadījumā nelec ūdenī

Šmits, kurš nesen uzrakstīja grāmatu “The Sting of the Wild”, stāstīja par kādu gadījumu, kad kāds vīrietis no bišu uzbrukuma paglābies ezerā. Tomēr bites nav likušās mierā un vairākas stundas riņķojušas virs sava upura galvas, cenšoties tam uzbrukt. Projām tās devušās tikai, kad sācis satumst.