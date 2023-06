Kas nepieciešams, lai Latvija varētu lepoties ar Michelin zvaigzni?

Restorāns “Fotografiska” ir viens no tiem, kas saņēmis ilgtspējas novērtējumu. Ēdiena gatavošanā tiek izmantoti vietējie produkti, kas iegūti no tuvējām zemnieku saimniecībām, nodrošinot svaigumu un kvalitāti. Papildus tam tiek veikta virkne pasākumu, lai samazinātu atkritumu daudzumu un enerģijas patēriņu, pievēršoties pārstrādei un efektīvai resursu izmantošanai. Esam pārliecinājušies, ka ilgtspēja un garša var iet roku rokā. Lai nodrošinātu atbilstību apbalvojuma prasībām un īstenotu videi draudzīgās vērtības, vienmēr cenšamies saglabāt radošumu ēdienu un dzērienu gatavošanā. Ar katru maltīti viesiem jārada atbilstošu noskaņu, bet vienlaikus jāsamazina nospiedums apkārtējā vidē. Gan virtuvē, gan bārā cenšamies izmantot visas izejvielas, no ziediem līdz saknēm un no deguna līdz pat astei. Viss, kas paliek pāri, nonāk kompostā, bet pēc tam atpakaļ uz zemnieku saimniecībām. Paši audzējam garšaugus, konservējam sezonas augļus un dārzeņus, bet uz jumta esam izvietojuši bišu stropus. Šāda pieeja atspoguļo ciklu, ko savulaik īstenoja mūsu senči. Patiesībā viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Restorāni ar rūpēm par vidi un ilgtspējīgu praksi var motivēt arī apkārtējos pievērsties šādam dzīvesveidam.