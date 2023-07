Katrs piektais Latvijas iedzīvotājs nezina, kur meklēt informāciju par savas pensijas uzkrājumu

Šādu atbildi biežāk arī atzīmē sievietes (60%) nekā vīrieši (49%). Tajā pašā laikā jauni cilvēki no 18 līdz 29 gadiem visbiežāk atzīst, ka par šo nav jautājumu domājuši – to norāda gandrīz katrs ceturtais respondents šajā vecuma grupā.

“Satraucoši ir tas, ka vairāk nekā puse (65%) iedzīvotāju vecumā no 50 līdz 59 gadiem, kuriem jau tuvojas pensionēšanās vecums, nav informēti, kāda būs viņu pensija. Savukārt, jauni cilvēki ne tikai vismazāk domā par savas pensijas apmēru vecumdienās, bet arī retāk zina, kur meklēt informāciju par jau esošo pensijas uzkrājumu – tā norāda vairāk nekā katrs ceturtais vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Jāapzinās, ka no mūsu bruto algas piektā daļa katru mēnesi tiek novirzīta pensijas kapitālam. Ja persona ir pensiju 2. līmeņa dalībnieks, tad iemaksas 14% apmērā no bruto algas tiek novirzītas valsts pensiju kapitālam un 6% tiek ieguldīti pensiju 2. līmenī.