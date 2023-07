Sāk jau kļūt bailīgi... Nofilmēta kaija, kas aprij vāveri

Kaijas ir kaitinoši putni. Jau četros no rīta vasarā sāk ķērkt pie loga tā, ka liekas - pagalmā kāds cilvēku galina nost. Tās arī apķēzī visu, un te nelīdz mierinājums, ka tas uz naudu. Pludmalē no kaijām grūti noslēpt saldējumu vai čipsu paku. Tās allaž uzglūn no droša attāluma, gatavas mesties virsū tavai ēdmaņai, tikko tu būsi pagriezis muguru. Kaitinoši putni.