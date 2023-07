Izsolīs nekustamos īpašumus Tukumā

Tiks izsolīti pieci dzīvokļu īpašumi Tukumā. Dzīvokļa īpašums Raudas ielā 5 k-2-9 Tukumā sastāv no dzīvokļa Nr.9 ar platību 22,4 kvadrātmetri (m2), kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes. Sākumcena ir 4900 eiro, solis - 50 eiro, nodrošinājuma maksa - 490 eiro.

Šai pašā ēkā tiks izsolīts arī dzīvokļa īpašums, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar platību 20,3 m2, kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes. Šī īpašuma sākumcena - 4600 eiro, solis - 50 eiro, nodrošinājuma maksa - 460 eiro.

Tāpat tiks izsolīts dzīvokļa īpašums Pasta ielā 23-6 Tukumā, kas sastāv no dzīvokļa Nr.6 ar platību 17,4 m2, kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes. Sākumcena - 4100 eiro, solis - 50 eiro, nodrošinājuma maksa - 410 eiro.

Izsolāmais dzīvokļa īpašums Lauku ielā 22-4 Tukumā sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar platību 10,6 m2, kopīpašuma domājamās daļas no būves un domājamās daļas no zemes. Sākumcena - 1760 eiro, solis - 25 eiro, nodrošinājuma maksa - 176 eiro.